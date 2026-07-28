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Пентхаусы с бассейном в Задарской жупания, Хорватия

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Grad Nin
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3 объекта найдено
Пентхаус в Opcina Privlaka, Хорватия
Пентхаус
Opcina Privlaka, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 2
Продается пентхаус с террасой на крыше, расположенный на втором этаже S201 нового здания в П…
$404,058
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Пентхаус в Opcina Privlaka, Хорватия
Пентхаус
Opcina Privlaka, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Продается пентхаус с террасой на крыше, расположенный на втором этаже S202 нового здания в П…
$388,217
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Пентхаус в Opcina Privlaka, Хорватия
Пентхаус
Opcina Privlaka, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 2
Продается пентхаус с террасой на крыше, расположенный на втором этаже S203 нового здания в П…
$388,217
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Параметры недвижимости в Задарской жупания, Хорватия

с террасой
с видом на море
Недорогая
Элитная
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