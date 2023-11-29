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Замки в Вараждинская жупания, Хорватия

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1 объект найдено
Замок 20 комнат в Seljanec, Хорватия
Замок 20 комнат
Seljanec, Хорватия
Комнаты 20
Площадь 1 214 м²
Вараждин, Нови Мароф, Бела Красивый замок/замок в стиле позднего ренессанса, построенный в …
€430,000
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Параметры недвижимости в Вараждинская жупания, Хорватия

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