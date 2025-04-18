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Дома с террасой в Раб, Хорватия

1 объект найдено
Дом 16 комнат в Kampor, Хорватия
Дом 16 комнат
Kampor, Хорватия
Число комнат 16
Площадь 485 м²
Количество этажей 3
Apartment building with 7 apartments, Rab, Kampor, 485 m2 The apartment house is located in …
$775,008
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