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Квартиры в Супетар, Хорватия

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1 объект найдено
Квартира 3 комнаты в Супетар, Хорватия
Квартира 3 комнаты
Супетар, Хорватия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 69 м²
Брач, Супетар, новостройка: трехкомнатная квартира на первом этаже и трехкомнатная на мансар…
€215,000
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