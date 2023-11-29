ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Квартира
Пентхаус
Дом
Замок
Особняк
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Хорватия
Жилая
Шибеник
Виллы
Виллы в Шибеник, Хорватия
Вилла
Очистить
16 объектов найдено
По умолчанию
Новые
Дешевые выше
Дорогие выше
По популярности
По рейтингу
Вилла 2 спальни
Шибеник, Хорватия
2
2
105 м²
€1,30 млн
Рекомендовать
Оставить заявку
Вилла 12 спален
Шибеник, Хорватия
12
7
234 м²
€990,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Вилла 5 спален
Шибеник, Хорватия
5
3
200 м²
€1,25 млн
Рекомендовать
Оставить заявку
Вилла 7 комнат
Шибеник, Хорватия
7
6
1 000 м²
www.biliskov.com ID 13525-1 Шибеник – первый ряд от моря! Роскошная отдельная вилла площа…
€5,30 млн
Рекомендовать
Оставить заявку
Вилла 5 спален
Шибеник, Хорватия
5
3
260 м²
€689,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Вилла 7 спален
Шибеник, Хорватия
7
8
510 м²
€1,50 млн
Рекомендовать
Оставить заявку
Вилла 4 спальни
Шибеник, Хорватия
4
2
170 м²
€1,29 млн
Рекомендовать
Оставить заявку
Вилла 7 спален
Шибеник, Хорватия
7
7
1 005 м²
Цена по запросу
Рекомендовать
Оставить заявку
Вилла 4 спальни
Шибеник, Хорватия
4
4
250 м²
€1,40 млн
Рекомендовать
Оставить заявку
Вилла 7 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Шибеник, Хорватия
11
6
3
Продается фантастическая роскошная вилла, расположеннуая в окрестностях Шибеника, всего в 15…
€5,30 млн
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Immobilium et mobilium d.o.o.
Языки общения: English, Русский, Deutsch, Italiano, Hrvatski, Dutch
Вилла 5 спален со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером
Шибеник, Хорватия
7
4
2
Продается новая элитная вилла площадью 175 м2, расположенная в тихом месте недалеко от Шибен…
€1,50 млн
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Immobilium et mobilium d.o.o.
Языки общения: English, Русский, Deutsch, Italiano, Hrvatski, Dutch
Вилла 5 спален с балконом, с мебелью, с кондиционером
Шибеник, Хорватия
9
5
4
ВОЗМОЖНОСТЬ! ЦЕНА СНИЖЕНА! Продается прекрасный новый дом, расположенный в пригороде Шибени…
€750,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Immobilium et mobilium d.o.o.
Языки общения: English, Русский, Deutsch, Italiano, Hrvatski, Dutch
Вилла 4 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Шибеник, Хорватия
5
4
2
Продается прекрасная новая двух этажная вилла, расположенная в живописной деревне в окрестно…
€995,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Immobilium et mobilium d.o.o.
Языки общения: English, Русский, Deutsch, Italiano, Hrvatski, Dutch
Вилла 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с гаражом
Шибеник, Хорватия
6
4
2
Продается роскошная вилла на стадии строительства, завершение которого ожидается к лету 2022…
€1,46 млн
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Immobilium et mobilium d.o.o.
Языки общения: English, Русский, Deutsch, Italiano, Hrvatski, Dutch
Вилла 10 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Шибеник, Хорватия
12
9
2
ЭКСКЛЮЗИВНАЯ ПРОДАЖА АГЕНСТВА! Продается имение, расположенное в тихом приморском городке в…
€2,95 млн
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Immobilium et mobilium d.o.o.
Языки общения: English, Русский, Deutsch, Italiano, Hrvatski, Dutch
Вилла 4 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Шибеник, Хорватия
6
4
2
ЭКСКЛЮЗИВНАЯ ПРОДАЖА АГЕНТСТВА! Продается вилла, расположенная в тихом месте в прибрежном г…
€799,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Immobilium et mobilium d.o.o.
Языки общения: English, Русский, Deutsch, Italiano, Hrvatski, Dutch
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL