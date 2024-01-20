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Хорватия
Земельные участки
Шибенско-Книнская жупания
Земельные участки в Шибенско-Книнская жупания, Хорватия
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38 объектов найдено
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Земельные участки
Шибенско-Книнская жупания, Хорватия
В Пироваце, Хорватия в тихом местепродаётся строительный участок площадью 4300 м2. Он распол…
€386,900
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Агентство
Velesdar Real Estate
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Земельные участки
Водице, Хорватия
1 521 м²
Продается участок площадью 1521 кв.м в Водице, с прямым доступом с уездной дороги (бывшая Яд…
€304,200
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Земельные участки
Grebastica, Хорватия
710 м²
Участок под застройку с возможным видом на море, Гребаштица, 710 м2 В самом центре Гребаштиц…
€124,500
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Земельные участки
Bilice, Хорватия
10 066 м²
Сельскохозяйственная земля 10 066 м2, Билице-Шибеник Земля сельскохозяйственного назначения …
€92,627
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Земельные участки
Orlic, Хорватия
9 604 м²
Сельскохозяйственная земля на берегу реки Косовчица, 96040 м2 В самом центре Рамляна, недале…
€576,240
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Земельные участки
Betina, Хорватия
723 м²
Участок под застройку в Бетине с панорамным видом на море, 723 м2 В самом центре Бетины имее…
€130,000
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Земельные участки
Pirovac, Хорватия
977 м²
Участок под застройку в Тисно, 977 м2 В городе Тисно, недалеко от залива Растовац, имеется з…
€190,000
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Земельные участки
Дрниш, Хорватия
583 м²
Участок под застройку в Дрнише, 583 м2 В Дрнише есть земельный участок площадью 583 м2, и он…
€20,000
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Земельные участки
Grebastica, Хорватия
448 м²
Земля под застройку в Гребаштице, 448 м2 В Гребаштице есть земельный участок общей площадью …
€95,000
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Земельные участки
Kistanje, Хорватия
625 м²
Участок под застройку в центре Кистанье, 625 м2 В центре Кистаня, находится участок земли об…
€17,000
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Земельные участки
Dvornice, Хорватия
1 732 м²
Рогозница, Дворница, земельный участок 1732 м2, с разрешением на строительство и проектом ро…
€470,000
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Земельные участки
Водице, Хорватия
875 м²
Земельный участок с видом на море в Водице, 875 м2 Земля общей площадью 875 м2 расположена в…
€225,000
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Земельные участки
Шибеник, Хорватия
2 262 м²
www.biliskov.com ID: 13620 Шибеник, Ядрия Строительный участок площадью 2262 м2 с видом н…
€452,400
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Земельные участки
Pirovac, Хорватия
1 075 м²
Участок под застройку недалеко от центра Пироваца, 1075 м² Продается земельный участок общей…
€130,000
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Земельные участки
Grebastica, Хорватия
3 780 м²
Жаборич, чрезвычайно привлекательные сельскохозяйственные угодья с расположением около 100 м…
€120,000
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Земельные участки
Водице, Хорватия
403 м²
I26303 Поставь водку 55
€100,750
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Земельные участки
Муртер, Хорватия
767 м²
Остров Муртер, земля под застройку 767 м2, расположенная на задней линии строительной площад…
€268,450
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Земельные участки
Водице, Хорватия
2 886 м²
Земля под застройку, 2886 м², Водице Земля площадью 2886 м² расположена в зоне застроенной з…
€320,000
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Земельные участки
Шибеник, Хорватия
832 м²
Строительный участок 832 м2, Водице Земля под застройку общей площадью 832 м2 расположена ря…
€172,000
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Земельные участки
Bilice, Хорватия
470 м²
Участок под застройку, Врулье Билице, 458 м2 Земля под застройку общей площадью 3993 м2, кот…
€49,000
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Земельные участки
Bilice, Хорватия
532 м²
Участок под застройку, Вруле Билице, 546 м2 Земля под застройку общей площадью 3993 м2, кото…
€55,000
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Земельные участки
Bilice, Хорватия
498 м²
Участок под застройку, Врулье Билице, 532 м2 Земля под застройку общей площадью 3993 м2, кот…
€54,000
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Земельные участки
Bilice, Хорватия
418 м²
Участок под застройку, Врулье Билице 418 м2 Земля под застройку общей площадью 3993 м2, кото…
€42,000
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Земельные участки
Bilice, Хорватия
421 м²
Участок под застройку, Врулье Билице, 455 м2 Земля под застройку общей площадью 3993 м2, кот…
€46,000
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Земельные участки
Bilice, Хорватия
450 м²
Участок под застройку, Врулье Билице, 450 м2 Земля под застройку общей площадью 3993 м2, кот…
€50,000
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Земельные участки
Bilice, Хорватия
416 м²
Участок под застройку, Врулье Билице, 452 м2 Земля под застройку общей площадью 3993 м2, кот…
€46,000
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Земельные участки
Bilice, Хорватия
408 м²
Участок под застройку, Врулье Билице, 408 м2 Земля под застройку общей площадью 3993 м2, кот…
€43,000
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Земельные участки
Рогозница, Хорватия
703 м²
Рогозница, строительный участок 703м2, в зоне М1 для строительства жилого здания. Земля расп…
€281,200
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Земельные участки
Primosten, Хорватия
Продается строительный участок 7000 м2 в пртигороде Примоштена, поселке Везац, в 2 км от мор…
€770,000
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Агентство
Immobilium et mobilium d.o.o.
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Земельные участки
Primosten, Хорватия
Продается земельный участок 4000 м2 с прекрасным панорамным видом, расположенный в тихом мес…
€320,000
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Realting.com
Агентство
Immobilium et mobilium d.o.o.
Языки общения
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