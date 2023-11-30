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Квартиры в Ровинь, Хорватия

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4 объекта найдено
Квартира 3 комнаты с террасой, с Ownership document в Ровинь, Хорватия
Квартира 3 комнаты с террасой, с Ownership document
Ровинь, Хорватия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 74 м²
Этаж 2/2
Современный новый жилой комплекс в Гриполе, Building B1, квартира E, Ровинь Проект Gripole -…
€297,200
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Квартира 3 комнаты с террасой, с Ownership document в Ровинь, Хорватия
Квартира 3 комнаты с террасой, с Ownership document
Ровинь, Хорватия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 112 м²
Количество этажей 2
Современный новый жилой комплекс в Гриполе, корпус B3, квартира A, Ровинь Проект Gripole - э…
€449,600
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Квартира 4 комнаты с террасой, с Ownership document в Ровинь, Хорватия
Квартира 4 комнаты с террасой, с Ownership document
Ровинь, Хорватия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 116 м²
Количество этажей 2
Modern new residential complex in Gripole, Building B4, apartment B, Rovinj The Gripole proj…
€462,160
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Квартира 3 комнаты с террасой, с Ownership document в Ровинь, Хорватия
Квартира 3 комнаты с террасой, с Ownership document
Ровинь, Хорватия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 112 м²
Количество этажей 2
Modern new residential complex in Gripole, Building B1, apartment A, Rovinj The Gripole proj…
€449,240
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