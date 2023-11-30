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Земельные участки в Риека, Хорватия

1 объект найдено
Земельные участки с подведенным электричеством в Риека, Хорватия
Земельные участки с подведенным электричеством
Риека, Хорватия
Площадь 2 505 м²
Земля с видом на море и концептуальным проектом, Риека Земля под застройку общей площадью 25…
€470,000
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