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Земельные участки в Пореч, Хорватия

1 объект найдено
Земельные участки в Пореч, Хорватия
Земельные участки
Пореч, Хорватия
В Хорватской Истрии, г. Пореч продаётся 5,5 га земли под застройку, что обеспечит 72 048 м2 …
Цена по запросу
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