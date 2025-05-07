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Жильё в Podstrana, Хорватия

дома
4
4 объекта найдено
Вилла в Сплитско-Далматинская жупания, Хорватия
Вилла
Сплитско-Далматинская жупания, Хорватия
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 480 м²
Особая вилла с бассейном и видом на море в Подстране! Такой архитектуры мы еще никогда не ви…
$2,40 млн
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ADRIONIKA CONSULTING
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Вилла в Сплитско-Далматинская жупания, Хорватия
Вилла
Сплитско-Далматинская жупания, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 320 м²
Расположенная в тихом местечке Подстрана, всего в 300 метрах от моря и великолепных пляжей, …
$1,85 млн
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ADRIONIKA CONSULTING
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Hrvatski, Crnogorski
Вилла в Сплитско-Далматинская жупания, Хорватия
Вилла
Сплитско-Далматинская жупания, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 320 м²
Роскошная вилла на продажу недалеко от Сплита — потрясающий вид на море и современный дизайн…
$1,79 млн
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Агентство
ADRIONIKA CONSULTING
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Hrvatski, Crnogorski
Вилла в Сплитско-Далматинская жупания, Хорватия
Вилла
Сплитско-Далматинская жупания, Хорватия
Площадь 300 м²
Продается вилла с невероятным видом на море и огромным инвестиционным потенциалом, расположе…
$708,915
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ADRIONIKA CONSULTING
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English, Русский, Deutsch, Hrvatski, Crnogorski
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Параметры недвижимости в Podstrana, Хорватия

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