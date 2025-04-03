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Дома с террасой в Opcina Zumberak, Хорватия

3 объекта найдено
Дом в Opcina Zumberak, Хорватия
Дом
Opcina Zumberak, Хорватия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
I28642 Радатовичи
$56,459
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Дом 3 комнаты в Tupcina, Хорватия
Дом 3 комнаты
Tupcina, Хорватия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 159 м²
Количество этажей 2
I25383 Gornji Oštrc
$188,216
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Дом 2 комнаты в Opcina Zumberak, Хорватия
Дом 2 комнаты
Opcina Zumberak, Хорватия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 193 м²
I28643 radatovići
$228,068
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Параметры недвижимости в Opcina Zumberak, Хорватия

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