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Жильё в община Жминь, Хорватия

дома
3
3 объекта найдено
Дом 4 спальни с мебелью, с кондиционером в Grizili, Хорватия
Дом 4 спальни с мебелью, с кондиционером
Grizili, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 350 м²
ISTRIA, ŽMINJ - Modern villa with designer interior, indoor swimming pool and wellness If …
€950,000
в месяц
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Агентство
Dux nekretnine d.o.o.
Языки общения: English
Дом 6 спален с мебелью, с кондиционером, с гаражом в Grizili, Хорватия
Дом 6 спален с мебелью, с кондиционером, с гаражом
Grizili, Хорватия
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 320 м²
Количество этажей 3
ISTRIA, ŽMINJ - Completely renovated stone villa, consisting of 2 residential units This co…
€460,000
в месяц
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Агентство
Dux nekretnine d.o.o.
Языки общения: English
Вилла 5 спален с Spalni в Gradisce, Хорватия
Вилла 5 спален с Spalni
Gradisce, Хорватия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 260 м²
Расположение: регион Истрия Построен: 2017 Аэропорт: 30 км Море: 28 км Центр города: 25 км П…
€800,000
в месяц
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Параметры недвижимости в община Жминь, Хорватия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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