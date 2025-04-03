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Виллы в Opcina Zemunik Donji, Хорватия

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1 объект найдено
Вилла в Zemunik Donji, Хорватия
Вилла
Zemunik Donji, Хорватия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 350 м²
Сверкающая шампанским роскошная вилла для отдыха в районе Задара! Общая площадь этой удивите…
Цена по запросу
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ADRIONIKA CONSULTING
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Параметры недвижимости в Opcina Zemunik Donji, Хорватия

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Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов