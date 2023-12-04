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Жильё в Opcina Zemunik Donji, Хорватия

1 объект найдено
Дом 3 комнаты с балконом, с террасой, с подведенным электричеством в Zemunik Donji, Хорватия
Дом 3 комнаты с балконом, с террасой, с подведенным электричеством
Zemunik Donji, Хорватия
Комнаты 3
Площадь 178 м²
Количество этажей 1
Вилла с бассейном, большой участок, Земуник Дони, Задар Всего в 15 минутах езды от Задара, в…
€480,000
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Параметры недвижимости в Opcina Zemunik Donji, Хорватия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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