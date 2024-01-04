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Жильё в Opcina Zakanje, Хорватия

1 объект найдено
Дом 6 комнат с террасой, с подведенным электричеством, с Ownership document в Jurovski Brod, Хорватия
Дом 6 комнат с террасой, с подведенным электричеством, с Ownership document
Jurovski Brod, Хорватия
Число комнат 6
Площадь 270 м²
Количество этажей 2
I27085 Дони Буковац Жаканьски
€250,000
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Параметры недвижимости в Opcina Zakanje, Хорватия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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