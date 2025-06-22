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Виллы в Opcina Viskovo, Хорватия

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1 объект найдено
Вилла в Viskovo, Хорватия
Вилла
Viskovo, Хорватия
Площадь 476 м²
Скидка! Старая цена была 900 000 евро, новая цена 570 000 евро! Потрясающий отдельно стоящий…
$656,896
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Параметры недвижимости в Opcina Viskovo, Хорватия

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