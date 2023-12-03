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Земельные участки в Opcina Viskovo, Хорватия

1 объект найдено
Земельные участки с подведенным электричеством в Sarsoni, Хорватия
Земельные участки с подведенным электричеством
Sarsoni, Хорватия
Площадь 850 м²
Строительный участок, 1065 м2, Гаричи, Вишково, Риека Участок под застройку площадью 1065 м2…
€100,000
в месяц
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