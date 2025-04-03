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Виллы в Opcina Vinodolska opcina, Хорватия

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1 объект найдено
Вилла в Bribir, Хорватия
Вилла
Bribir, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 125 м²
Элитная недвижимость в королевском стиле в Брибире, с бассейном. Общая площадь 125 кв.м. Зем…
$698,009
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ADRIONIKA CONSULTING
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Параметры недвижимости в Opcina Vinodolska opcina, Хорватия

Недорогая
Элитная
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Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов