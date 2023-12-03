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Дома в Opcina Udbina, Хорватия

1 объект найдено
Дом 2 комнаты с подведенным электричеством, с Ownership document в Udbina, Хорватия
Дом 2 комнаты с подведенным электричеством, с Ownership document
Udbina, Хорватия
Комнаты 2
Площадь 95 м²
Количество этажей 2
Дом 95 м2 и участок 792 м2, Лика, Удбина Дом с полезной площадью 95 м2 расположен на большом…
€59,900
в месяц
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Параметры недвижимости в Opcina Udbina, Хорватия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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