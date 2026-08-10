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Жилье в Opcina Udbina, Хорватия

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1 объект найдено
Дом 2 комнаты в Udbina, Хорватия
Дом 2 комнаты
Udbina, Хорватия
Число комнат 2
Площадь 180 м²
Количество этажей 2
Доступный дом с потенциалом в идиллических окрестностях Лики Дом с чистой полезной площадью …
$54,251
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Параметры недвижимости в Opcina Udbina, Хорватия

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