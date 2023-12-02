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Жильё в Opcina Trpanj, Хорватия

1 объект найдено
Квартира 3 комнаты со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Trpanj, Хорватия
Квартира 3 комнаты со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Trpanj, Хорватия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 122 м²
Этаж 8/10
» Весь город на ладони» , такое впечатление производит квартира. которую мы предлагаем Вам к…
€84,461
в месяц
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Параметры недвижимости в Opcina Trpanj, Хорватия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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