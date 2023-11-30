Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Хорватия
  3. Земельные участки
  4. община Светвинченат

Земельные участки в община Светвинченат, Хорватия

2 объекта найдено
Земельные участки с подведенным электричеством, с bus в Smoljanci, Хорватия
Земельные участки с подведенным электричеством, с bus
Smoljanci, Хорватия
Площадь 8 149 м²
ПРОДАЖА, ЗДАНИЕ ЗЕМЛИ 8 149 м2, ISTRIA – SVETVINČENAT. Три строительных участка для строител…
€407,450
Оставить заявку
Земельные участки в Svetvincenat, Хорватия
Земельные участки
Svetvincenat, Хорватия
Площадь 3 125 м²
I22737
€156,000
Оставить заявку
Realting.com
Перейти