Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Хорватия
  3. Opcina Sveti Lovrec
  4. Земельные участки

Земельные участки в Opcina Sveti Lovrec, Хорватия

2 объекта найдено
Участок земли в Ловреч, Хорватия
Участок земли
Ловреч, Хорватия
Площадь 1 350 м²
ATTRACTIVE! Rovinj area, Heraki, building plot for 2 villas with sea view! In the village of…
$215,895
Оставить заявку
Участок земли в Ловреч, Хорватия
Участок земли
Ловреч, Хорватия
Площадь 1 350 м²
ISTRIA, SVETI LOVREČ – Building plot with building permit for a house with a swimming pool A…
$201,502
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти