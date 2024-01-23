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Коммерческая недвижимость в Opcina Sveti Filip i Jakov, Хорватия

1 объект найдено
ДОХОДНЫЕ АПАРТАМЕНТ В ТУРАНЬ, ХОРВАТИЯ в Turanj, Хорватия
ДОХОДНЫЕ АПАРТАМЕНТ В ТУРАНЬ, ХОРВАТИЯ
Turanj, Хорватия
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 160 м²
Количество этажей 2
€648,500
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Velesdar Real Estate
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