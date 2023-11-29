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Квартиры в Opcina Sutivan, Хорватия

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11 объектов найдено
Квартира 2 комнаты в Sutivan, Хорватия
Квартира 2 комнаты
Sutivan, Хорватия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 71 м²
The island of Brač, Sutivan, fully furnished two bedroom apartment with an interior area of …
€239,000
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Квартира 3 комнаты в Sutivan, Хорватия
Квартира 3 комнаты
Sutivan, Хорватия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 104 м²
www.biliskov.com  ID: 13486 Брач, Сутиван Трехкомнатная квартира площадью 104,37м2 на 1 эт…
€350,000
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Квартира 2 комнаты в Sutivan, Хорватия
Квартира 2 комнаты
Sutivan, Хорватия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 58 м²
EXCLUSIVE SALE, BUYER DOES NOT PAY AGENCY COMMISSION! Brač, Sutivan, a picturesque little p…
€184,900
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Квартира 2 комнаты в Sutivan, Хорватия
Квартира 2 комнаты
Sutivan, Хорватия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 64 м²
Brač, Sutivan, a picturesque little place with beautiful pebble beaches. One bedroom apartm…
€228,000
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Квартира 2 комнаты в Sutivan, Хорватия
Квартира 2 комнаты
Sutivan, Хорватия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
ЭКСКЛЮЗИВНАЯ ПРОДАЖА Брач, Сутиван, живописное местечко с прекрасными галечными пляжами. П…
€195,900
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Квартира 2 комнаты в Sutivan, Хорватия
Квартира 2 комнаты
Sutivan, Хорватия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 49 м²
ЭКСКЛЮЗИВНАЯ ПРОДАЖА Брач, Сутиван, живописное местечко с прекрасными галечными пляжами. П…
€145,900
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Квартира 4 комнаты в Sutivan, Хорватия
Квартира 4 комнаты
Sutivan, Хорватия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 95 м²
ЭКСКЛЮЗИВНАЯ ПРОДАЖА Брач, Сутиван, живописное местечко с прекрасными галечными пляжами. П…
€286,900
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Квартира 2 комнаты в Sutivan, Хорватия
Квартира 2 комнаты
Sutivan, Хорватия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
ЭКСКЛЮЗИВНАЯ ПРОДАЖА Брач, Сутиван, живописное местечко с прекрасными галечными пляжами. П…
€196,900
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Квартира 3 комнаты в Sutivan, Хорватия
Квартира 3 комнаты
Sutivan, Хорватия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
ЭКСКЛЮЗИВНАЯ ПРОДАЖА, ПОКУПАТЕЛЬ НЕ ПЛАТИТ КОМИССИЮ АГЕНТСТВУ! Брач, Сутиван, живописное ме…
€249,900
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Квартира 2 комнаты в Sutivan, Хорватия
Квартира 2 комнаты
Sutivan, Хорватия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 61 м²
ЭКСКЛЮЗИВНАЯ ПРОДАЖА Брач, Сутиван, живописное местечко с прекрасными галечными пляжами. П…
€183,900
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Квартира 5 комнат с Spalni в Sutivan, Хорватия
Квартира 5 комнат с Spalni
Sutivan, Хорватия
Комнаты 5
Площадь 181 м²
BRAC, SUTIVAN, трехкомнатная квартира 182м2 (брутто с лоджией и прихожей 214м2)на 3/3 этаже …
€500,000
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Параметры недвижимости в Opcina Sutivan, Хорватия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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