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Земельные участки в Opcina Stupnik, Хорватия

5 объектов найдено
Земельные участки с подведенным электричеством, с bus в Opcina Stupnik, Хорватия
Земельные участки с подведенным электричеством, с bus
Opcina Stupnik, Хорватия
Площадь 5 094 м²
I26896 Domovićeva ulica
€357,000
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Земельные участки с bus в Opcina Stupnik, Хорватия
Земельные участки с bus
Opcina Stupnik, Хорватия
Площадь 3 231 м²
I26327 Верничка улица
€210,000
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Земельные участки с подведенным электричеством, с bus в Opcina Stupnik, Хорватия
Земельные участки с подведенным электричеством, с bus
Opcina Stupnik, Хорватия
Площадь 2 270 м²
I25598 Павловичка улица
€90,000
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Земельные участки в Gornji Stupnik, Хорватия
Земельные участки
Gornji Stupnik, Хорватия
Площадь 17 000 м²
Лучко, Демерье Земля под застройку, расположенная вдоль шоссе A1 Демерье, непосредственно п…
€1,75 млн
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Земельные участки в Opcina Stupnik, Хорватия
Земельные участки
Opcina Stupnik, Хорватия
Площадь 8 500 м²
Lucko Коммерческая земля для коммерческих целей (производства и / или бизнеса) площадью 850…
€1,000,000
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