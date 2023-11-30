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Дома в Opcina Stupnik, Хорватия

1 объект найдено
Дом 5 комнат с Ownership document, с чердаком, с хранение в Opcina Stupnik, Хорватия
Дом 5 комнат с Ownership document, с чердаком, с хранение
Opcina Stupnik, Хорватия
Комнаты 5
Площадь 302 м²
Количество этажей 3
I24070 Drobilina
€274,000
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Параметры недвижимости в Opcina Stupnik, Хорватия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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