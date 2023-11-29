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Земельные участки в Opcina Solta, Хорватия

17 объектов найдено
Земельные участки в Donje Selo, Хорватия
Земельные участки
Donje Selo, Хорватия
Площадь 1 060 м²
Šolta, Donje selo, agricultural plot of 1060 m2, consisting of three smaller plots. Electri…
€32,000
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Земельные участки в Necujam, Хорватия
Земельные участки
Necujam, Хорватия
Площадь 5 200 м²
Шолта, Грохоте, участок под застройку 5200м2 Он расположен примерно в 100 метрах от моря и …
€1,04 млн
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Земельные участки в Grohote, Хорватия
Земельные участки
Grohote, Хорватия
Площадь 1 500 м²
Шолта, Грохоте, продаем землю в зоне М1 с меньшей верхней частью вне зоны застройки поселка.…
€210,000
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Земельные участки в Rogac, Хорватия
Земельные участки
Rogac, Хорватия
Площадь 1 235 м²
Шолта, Грохоте, участок под застройку 1235 м2 для строительства жилого дома, дачного дома с …
€197,600
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Земельные участки в Rogac, Хорватия
Земельные участки
Rogac, Хорватия
Продается участок под застройку площадью 1019 м2, расположенный во втором ряду от моря в пос…
€159,000
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Immobilium et mobilium d.o.o.
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Земельные участки в Сплитско-Далматинская жупания, Хорватия
Земельные участки
Сплитско-Далматинская жупания, Хорватия
Продается земельный участок площадью 749 м2 с прекрасным видом на море, расположенный в тихо…
€160,000
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Агентство
Immobilium et mobilium d.o.o.
Языки общения: English, Русский, Deutsch, Italiano, Hrvatski, Dutch
Земельные участки в Maslinica, Хорватия
Земельные участки
Maslinica, Хорватия
Продается фантастический участок под застройку с проектом и разрешением на строительство эли…
€250,000
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Агентство
Immobilium et mobilium d.o.o.
Языки общения: English, Русский, Deutsch, Italiano, Hrvatski, Dutch
Земельные участки в Maslinica, Хорватия
Земельные участки
Maslinica, Хорватия
Площадь 857 м²
Шолта, Маслиница - участок под застройкуУчасток площадью 857 м2 расположен в зоне М1, в 250 …
€90,000
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Земельные участки в Necujam, Хорватия
Земельные участки
Necujam, Хорватия
Площадь 1 200 м²
Нечуям, Шолта, 1-й ряд — земельный участок с проектом и разрешением на строительство элитной…
€850,000
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Земельные участки с подведенным электричеством в Necujam, Хорватия
Земельные участки с подведенным электричеством
Necujam, Хорватия
Площадь 2 709 м²
Attractive building plot of 2,709 m2 in Nečujmo, island of Šolta. The building plot of 2,709…
€325,080
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Земельные участки в Necujam, Хорватия
Земельные участки
Necujam, Хорватия
Площадь 500 м²
Шолта, Некуям, земля под застройку ок. 500 м2, правильной формы. К участку ведет дорога, вдо…
Цена по запросу
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Земельные участки в Stomorska, Хорватия
Земельные участки
Stomorska, Хорватия
Площадь 3 145 м²
Шолта, Горное Село, земля под застройку 3145 м2 для строительства жилого дома. Размеры земе…
€314,500
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Земельные участки в Necujam, Хорватия
Земельные участки
Necujam, Хорватия
Площадь 2 022 м²
Расположение между Нечуймом и Стоморской.Строительный участок 150м от моря 2022м2.Дорога, эл…
€343,740
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Земельные участки в Donje Selo, Хорватия
Земельные участки
Donje Selo, Хорватия
Площадь 500 м²
Шолта, Крушука Донья земля под застройку 500 м2, примерно в 150 м от моря, с видом на море …
€200,000
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Земельные участки в Stomorska, Хорватия
Земельные участки
Stomorska, Хорватия
Площадь 1 290 м²
SOLTA, STOMORSKA-земля под застройку с открытым видом на море 3 участка подряд, каждый из 43…
€154,800
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Земельные участки в Stomorska, Хорватия
Земельные участки
Stomorska, Хорватия
Площадь 7 345 м²
Шолта, Стоморска, сельскохозяйственная земля 7345м2 с открытым видом на море, Сплит, Брач ​​…
€88,140
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Земельные участки в Donje Selo, Хорватия
Земельные участки
Donje Selo, Хорватия
Площадь 507 м²
Шолта, Донье Село, участок под застройку 507 м2, строительство началось. Разрешение на стро…
€200,000
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