ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Поиск по тегам:
Площадь участка:
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Хорватия
Земельные участки
Opcina Solta
Земельные участки в Opcina Solta, Хорватия
Очистить
17 объектов найдено
По умолчанию
Новые
Дешевые выше
Дорогие выше
По популярности
По рейтингу
Земельные участки
Donje Selo, Хорватия
1 060 м²
Šolta, Donje selo, agricultural plot of 1060 m2, consisting of three smaller plots. Electri…
€32,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Земельные участки
Necujam, Хорватия
5 200 м²
Шолта, Грохоте, участок под застройку 5200м2 Он расположен примерно в 100 метрах от моря и …
€1,04 млн
Рекомендовать
Оставить заявку
Земельные участки
Grohote, Хорватия
1 500 м²
Шолта, Грохоте, продаем землю в зоне М1 с меньшей верхней частью вне зоны застройки поселка.…
€210,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Земельные участки
Rogac, Хорватия
1 235 м²
Шолта, Грохоте, участок под застройку 1235 м2 для строительства жилого дома, дачного дома с …
€197,600
Рекомендовать
Оставить заявку
Земельные участки
Rogac, Хорватия
Продается участок под застройку площадью 1019 м2, расположенный во втором ряду от моря в пос…
€159,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Immobilium et mobilium d.o.o.
Языки общения: English, Русский, Deutsch, Italiano, Hrvatski, Dutch
Земельные участки
Сплитско-Далматинская жупания, Хорватия
Продается земельный участок площадью 749 м2 с прекрасным видом на море, расположенный в тихо…
€160,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Immobilium et mobilium d.o.o.
Языки общения: English, Русский, Deutsch, Italiano, Hrvatski, Dutch
Земельные участки
Maslinica, Хорватия
Продается фантастический участок под застройку с проектом и разрешением на строительство эли…
€250,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Immobilium et mobilium d.o.o.
Языки общения: English, Русский, Deutsch, Italiano, Hrvatski, Dutch
Земельные участки
Maslinica, Хорватия
857 м²
Шолта, Маслиница - участок под застройкуУчасток площадью 857 м2 расположен в зоне М1, в 250 …
€90,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Земельные участки
Necujam, Хорватия
1 200 м²
Нечуям, Шолта, 1-й ряд — земельный участок с проектом и разрешением на строительство элитной…
€850,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Земельные участки с подведенным электричеством
Necujam, Хорватия
2 709 м²
Attractive building plot of 2,709 m2 in Nečujmo, island of Šolta. The building plot of 2,709…
€325,080
Рекомендовать
Оставить заявку
Земельные участки
Necujam, Хорватия
500 м²
Шолта, Некуям, земля под застройку ок. 500 м2, правильной формы. К участку ведет дорога, вдо…
Цена по запросу
Рекомендовать
Оставить заявку
Земельные участки
Stomorska, Хорватия
3 145 м²
Шолта, Горное Село, земля под застройку 3145 м2 для строительства жилого дома. Размеры земе…
€314,500
Рекомендовать
Оставить заявку
Земельные участки
Necujam, Хорватия
2 022 м²
Расположение между Нечуймом и Стоморской.Строительный участок 150м от моря 2022м2.Дорога, эл…
€343,740
Рекомендовать
Оставить заявку
Земельные участки
Donje Selo, Хорватия
500 м²
Шолта, Крушука Донья земля под застройку 500 м2, примерно в 150 м от моря, с видом на море …
€200,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Земельные участки
Stomorska, Хорватия
1 290 м²
SOLTA, STOMORSKA-земля под застройку с открытым видом на море 3 участка подряд, каждый из 43…
€154,800
Рекомендовать
Оставить заявку
Земельные участки
Stomorska, Хорватия
7 345 м²
Шолта, Стоморска, сельскохозяйственная земля 7345м2 с открытым видом на море, Сплит, Брач …
€88,140
Рекомендовать
Оставить заявку
Земельные участки
Donje Selo, Хорватия
507 м²
Шолта, Донье Село, участок под застройку 507 м2, строительство началось. Разрешение на стро…
€200,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL