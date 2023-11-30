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Квартиры в Opcina Slivno, Хорватия

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1 объект найдено
Квартира 4 комнаты с Ownership document в Kremena, Хорватия
Квартира 4 комнаты с Ownership document
Kremena, Хорватия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Этаж 3/3
Квартира с панорамным видом на море, 100 м2, Дуба, Сливно Квартира с полезной площадью 99,64…
€315,000
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Параметры недвижимости в Opcina Slivno, Хорватия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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