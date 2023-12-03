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Жильё в Opcina Sestanovac, Хорватия

1 объект найдено
Дом 3 комнаты с подведенным электричеством, с Ownership document, с bus в Sestanovac, Хорватия
Дом 3 комнаты с подведенным электричеством, с Ownership document, с bus
Sestanovac, Хорватия
Комнаты 3
Площадь 183 м²
Количество этажей 2
Новое строительство, 2 квартиры и бизнес помещения, Šestanovac В самом центре Шестяноваца, н…
€165,000
в месяц
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Параметры недвижимости в Opcina Sestanovac, Хорватия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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