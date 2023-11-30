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Земельные участки в Opcina Selca, Хорватия

8 объектов найдено
Земельные участки в Povlja, Хорватия
Земельные участки
Povlja, Хорватия
€390,000
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Земельные участки в Selca, Хорватия
Земельные участки
Selca, Хорватия
Площадь 5 018 м²
Сумартин, остров Брач, земля ок. 5,018 м2. Часть земли 800 м2 находится в зоне строительства…
€501,800
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Земельные участки в Sumartin, Хорватия
Земельные участки
Sumartin, Хорватия
Площадь 5 000 м²
Брач, Сумартин, уникальный участок под застройку (жилой) 5.000 м2 в первом ряду от моря. Зе…
€1,05 млн
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Земельные участки в Selca, Хорватия
Земельные участки
Selca, Хорватия
Продается земельный участок под застройку, расположенный в привлекательном месте на южной ст…
€1,25 млн
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Агентство
Immobilium et mobilium d.o.o.
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Земельные участки в Povlja, Хорватия
Земельные участки
Povlja, Хорватия
An attractive plot of 2000 m2 for sale, located in a beautiful coastal village, just 150 met…
€1,40 млн
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Immobilium et mobilium d.o.o.
Языки общения: English, Русский, Deutsch, Italiano, Hrvatski, Dutch
Земельные участки в Selca, Хорватия
Земельные участки
Selca, Хорватия
Площадь 2 640 м²
Повля, Брач - участок под застройку 2640 м2 расположен в смешанном жилом районе недалеко от …
€976,800
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Земельные участки в Selca, Хорватия
Земельные участки
Selca, Хорватия
Площадь 2 700 м²
Брач, Повля Красивый участок под застройку 2700 м2 в первом ряду от моря. На участке можно …
€1,95 млн
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Земельные участки с Spalni в Selca, Хорватия
Земельные участки с Spalni
Selca, Хорватия
Площадь 349 м²
Брач, Сельца, земля под застройку 349 м2 с разрешением на строительство роскошной 5-звездочн…
€90,000
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