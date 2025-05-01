Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Хорватия
  3. Opcina Seget
  4. Жилая
  5. Дом
  6. Терраса

Дома с террасой в Opcina Seget, Хорватия

3 объекта найдено
Дом 19 комнат в Seget Vranjica, Хорватия
Дом 19 комнат
Seget Vranjica, Хорватия
Число комнат 19
Площадь 1 144 м²
Количество этажей 5
An 18-room family-run hotel, well-established and lucrative business, Trogir, Seget Vranjica…
$3,10 млн
Оставить заявку
Дом 13 комнат в Seget Vranjica, Хорватия
Дом 13 комнат
Seget Vranjica, Хорватия
Число комнат 13
Площадь 873 м²
Количество этажей 3
Бизнес-апартаменты с видом на море, Сегет Враница недалеко от Трогира Расположенный в привле…
$1,61 млн
Оставить заявку
Дом 4 комнаты в Seget Donji, Хорватия
Дом 4 комнаты
Seget Donji, Хорватия
Число комнат 4
Площадь 160 м²
Количество этажей 3
Каменный дом в старом городе, в 100 метрах от моря, Сегет Донджи Традиционно украшенный каме…
$442,445
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Opcina Seget, Хорватия

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти