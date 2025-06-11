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Дома с видом на море в Opcina Seget, Хорватия

1 объект найдено
Вилла в Seget Vranjica, Хорватия
Вилла
Seget Vranjica, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 2
Эта новая роскошная и современная вилла расположена на пологом холме с панорамным видом на м…
$1,60 млн
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Параметры недвижимости в Opcina Seget, Хорватия

с гаражом
с садом
с террасой
с бассейном
Недорогая
Элитная
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