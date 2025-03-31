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Земельные участки в община Раша, Хорватия

1 объект найдено
Участок земли в Sveta Marina, Хорватия
Участок земли
Sveta Marina, Хорватия
Площадь 1 736 м²
Марина, участок застройки 1736 м2, для строительства одного или нескольких жилых домов, расп…
$330,401
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