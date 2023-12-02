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Жильё в община Раша, Хорватия

1 объект найдено
Дом 7 комнат с Spalni в Sveta Marina, Хорватия
Дом 7 комнат с Spalni
Sveta Marina, Хорватия
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 413 м²
Марина, особняк ок. 413 м2 на 4 этажах, на участке 945 м2. ПЕРВЫЙ ЭТАЖ: 3 спальни, кухня с…
€390,000
в месяц
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Параметры недвижимости в община Раша, Хорватия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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