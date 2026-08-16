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Жилье в Opcina Rakovica, Хорватия

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дома
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5 объектов найдено
Дом в Грабовац, Хорватия
Дом
Грабовац, Хорватия
Площадь 352 м²
ID CODE: 108-488
$650,091
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Агентство
Manor Nekretnine d.o.o.
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Дом 8 комнат в Lipovac, Хорватия
Дом 8 комнат
Lipovac, Хорватия
Число комнат 8
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 550 м²
Небольшой отель недалеко от Плитвицких озер, 7 номеров + апартаменты 60 м2 Этот замечательн…
$1,50 млн
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Дом 6 комнат в Грабовац, Хорватия
Дом 6 комнат
Грабовац, Хорватия
Число комнат 6
Площадь 300 м²
Количество этажей 3
HOUSE FOR SALE, GRABOVAC, NEAR PLITVICE LAKES, 300 m2, on a plot of 2282 m2 In a quiet and g…
$155,002
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Дом 6 комнат в Грабовац, Хорватия
Дом 6 комнат
Грабовац, Хорватия
Число комнат 6
Площадь 300 м²
Количество этажей 3
Продажа дома и 4 этажей, Грабовак, рядом с камерами, 5644 м2, идеально подходит для инвестиц…
$221,431
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Дом 16 комнат в Грабовац, Хорватия
Дом 16 комнат
Грабовац, Хорватия
Число комнат 16
Площадь 1 100 м²
Количество этажей 2
I26534 Brajdić selo
$542,505
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Параметры недвижимости в Opcina Rakovica, Хорватия

Недорогая
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