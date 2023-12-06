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Жильё в Opcina Rakovica, Хорватия

1 объект найдено
Дом 16 комнат с подведенным электричеством, с Ownership document, с хранение в Грабовац, Хорватия
Дом 16 комнат с подведенным электричеством, с Ownership document, с хранение
Грабовац, Хорватия
Число комнат 16
Площадь 1 100 м²
Количество этажей 2
I26534 Браждич село
€490,000
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Параметры недвижимости в Opcina Rakovica, Хорватия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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