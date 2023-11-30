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Виллы в Opcina Preko, Хорватия

Вилла В архив
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1 объект найдено
Вилла 6 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Opcina Preko, Хорватия
Вилла 6 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Opcina Preko, Хорватия
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 9
Количество этажей 3
We are selling a newly built luxury villa with a swimming pool located near Zadar. This vill…
€4,40 млн
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Агентство
Immobilium et mobilium d.o.o.
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Параметры недвижимости в Opcina Preko, Хорватия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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