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Жильё в Opcina Preko, Хорватия

дома
3
4 объекта найдено
Квартира 3 спальни с мебелью, с лифтом, с видом на море в Углян, Хорватия
Квартира 3 спальни с мебелью, с лифтом, с видом на море
Углян, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 110 м²
ZADAR, UGLJAN - Furnished apartment near the sea, A1 An apartment for sale on the ground f…
€509,143
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Dux nekretnine d.o.o.
Языки общения: English
Дом 4 спальни с мебелью, с кондиционером, с парковка в Углян, Хорватия
Дом 4 спальни с мебелью, с кондиционером, с парковка
Углян, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 262 м²
Количество этажей 1
UGLJAN ISLAND - Stone villa with swimming pool Beautiful stone villa with swimming pool fo…
€850,000
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Dux nekretnine d.o.o.
Языки общения: English
Дом 4 комнаты с балконом, с террасой, с подведенным электричеством в Углян, Хорватия
Дом 4 комнаты с балконом, с террасой, с подведенным электричеством
Углян, Хорватия
Комнаты 4
Площадь 262 м²
Количество этажей 1
Роскошно оформленная каменная вилла с бассейном, 250 м до моря и пляжа, Углян Каменная вилла…
€765,000
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Вилла 6 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Opcina Preko, Хорватия
Вилла 6 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Opcina Preko, Хорватия
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 9
Количество этажей 3
We are selling a newly built luxury villa with a swimming pool located near Zadar. This vill…
€4,40 млн
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Immobilium et mobilium d.o.o.
Языки общения: English

Параметры недвижимости в Opcina Preko, Хорватия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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