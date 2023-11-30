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Земельные участки в Opcina Preko, Хорватия

4 объекта найдено
Земельные участки с видом на море в Углян, Хорватия
Земельные участки с видом на море
Углян, Хорватия
Площадь 72 648 м²
BUILDING LAND for sale in the tourist zone T2/T3 with the potential of a marina for yachts …
€12,06 млн
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Dux nekretnine d.o.o.
Языки общения: English
Земельные участки с подведенным электричеством в Углян, Хорватия
Земельные участки с подведенным электричеством
Углян, Хорватия
Площадь 2 500 м²
Участок под застройку, 2500 м2, 40 м до моря, Углян, Задар В городе Углян, в привлекательном…
€900,000
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Земельные участки с видом на море в Opcina Preko, Хорватия
Земельные участки с видом на море
Opcina Preko, Хорватия
Продается уникальный участок площадью 55000 м2, расположенный в первом ряду от моря на одном…
€5,70 млн
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Агентство
Immobilium et mobilium d.o.o.
Языки общения: English
Земельные участки с подведенным электричеством, с Fenced в Sutomiscica, Хорватия
Земельные участки с подведенным электричеством, с Fenced
Sutomiscica, Хорватия
Площадь 766 м²
Building plot, M purpose, 250 m from the sea, Ugljan island, 766 m2On the island of Ugljen, …
€107,000
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