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Земельные участки в Opcina Plitvicka Jezera, Хорватия

1 объект найдено
Участок земли в Plitvica Selo, Хорватия
Участок земли
Plitvica Selo, Хорватия
Площадь 7 808 м²
www.biliskov.com  ID: 15011 НП «Плитвицкие озера», село Плитвица Два земельных участка общ…
$703,148
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