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Квартиры в Opcina Orebic, Хорватия

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1 объект найдено
Квартира 4 комнаты с Ownership document в Orebic, Хорватия
Квартира 4 комнаты с Ownership document
Orebic, Хорватия
Комнаты 4
Площадь 78 м²
Количество этажей 4
Четырехкомнатная квартира, 125 м от пляжа, 78 м2, Оребич Квартира с отличной планировкой нах…
€200,000
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Параметры недвижимости в Opcina Orebic, Хорватия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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