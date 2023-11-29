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Жильё в Opcina Orebic, Хорватия

дома
11
12 объектов найдено
Дом 4 комнаты с Ownership document в Stankovic, Хорватия
Дом 4 комнаты с Ownership document
Stankovic, Хорватия
Комнаты 4
Площадь 125 м²
Количество этажей 1
Дом 125 м2 и участок 1137 м2 с открытым видом на море, Станкович, Оребич Дом имеет полезную …
€170,000
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Дом 10 спален с мебелью, с видом на море, с парковка в Orebic, Хорватия
Дом 10 спален с мебелью, с видом на море, с парковка
Orebic, Хорватия
Комнаты 15
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 4
Продается старинное имение, расположенное возле моря в центре Оребича. Имение состоит из гла…
€1,95 млн
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Immobilium et mobilium d.o.o.
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Дом 4 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером в Orebic, Хорватия
Дом 4 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Orebic, Хорватия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 2
Продается красивый дом площадью 200 м2, расположенный в привлекательном месте на полуострове…
€1,40 млн
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Immobilium et mobilium d.o.o.
Языки общения: English, Русский, Deutsch, Italiano, Hrvatski, Dutch
Дом 10 спален с видом на море, с подвалом, с парковка в Orebic, Хорватия
Дом 10 спален с видом на море, с подвалом, с парковка
Orebic, Хорватия
Комнаты 15
Кол-во ванных комнат 10
Количество этажей 6
Продается старинный каменный дворец, расположенный всего в 30 м от моря и прекрасного галечн…
€1,99 млн
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Immobilium et mobilium d.o.o.
Языки общения: English, Русский, Deutsch, Italiano, Hrvatski, Dutch
Вилла 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Orebic, Хорватия
Вилла 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Orebic, Хорватия
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 2
Продается уникальная роскошная вилла, расположенная на южной стороне полуострова Пелешац, вс…
€2,20 млн
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Immobilium et mobilium d.o.o.
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Вилла 9 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Viganj, Хорватия
Вилла 9 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Viganj, Хорватия
Комнаты 14
Кол-во ванных комнат 9
Количество этажей 3
Продается недавно построенный гостевой дом в первой линии от моря, расположенный в защищенно…
€2,78 млн
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Immobilium et mobilium d.o.o.
Языки общения: English, Русский, Deutsch, Italiano, Hrvatski, Dutch
Вилла 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Orebic, Хорватия
Вилла 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Orebic, Хорватия
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 3
An old stone villa for sale, built in the 18th century and completely renovated in 2016. The…
€1,50 млн
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Immobilium et mobilium d.o.o.
Языки общения: English, Русский, Deutsch, Italiano, Hrvatski, Dutch
Дом 5 комнат с подведенным электричеством, с Ownership document в Stankovic, Хорватия
Дом 5 комнат с подведенным электричеством, с Ownership document
Stankovic, Хорватия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 172 м²
Количество этажей 2
Traditional Dalmatian house, 172 m2, Orebić The house of approximately 172 m2 is located in …
€1
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Дом 4 комнаты с подведенным электричеством, с Ownership document в Orebic, Хорватия
Дом 4 комнаты с подведенным электричеством, с Ownership document
Orebic, Хорватия
Комнаты 4
Площадь 280 м²
Количество этажей 2
Дом с большим садом 297 м2, Оребич, полуостров Пелешац Аранжированный и отремонтированный до…
€460,000
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Квартира 4 комнаты с Ownership document в Orebic, Хорватия
Квартира 4 комнаты с Ownership document
Orebic, Хорватия
Комнаты 4
Площадь 78 м²
Количество этажей 4
Четырехкомнатная квартира, 125 м от пляжа, 78 м2, Оребич Квартира с отличной планировкой нах…
€200,000
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Вилла 4 спальни с Spalni в Podgorje, Хорватия
Вилла 4 спальни с Spalni
Podgorje, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 480 м²
Расположение: Оребич Всего внутри: 480м2 Участок: 1720м2 Спальни: 4 Ванные комнаты: 4 Гостин…
€1,95 млн
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Дом 11 комнат в Orebic, Хорватия
Дом 11 комнат
Orebic, Хорватия
Комнаты 11
Площадь 312 м²
OREBIĆ-ДОМ С 11 КОМНАТАМИ В АРЕНДУ жилая площадь 312м2 на 3 этажах, с открытым видом на море…
€460,000
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Параметры недвижимости в Opcina Orebic, Хорватия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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