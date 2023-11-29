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Realting.com
Хорватия
Жилая
Opcina Orebic
Жильё в Opcina Orebic, Хорватия
дома
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12 объектов найдено
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Дом 4 комнаты с Ownership document
Stankovic, Хорватия
4
125 м²
1
Дом 125 м2 и участок 1137 м2 с открытым видом на море, Станкович, Оребич Дом имеет полезную …
€170,000
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Дом 10 спален с мебелью, с видом на море, с парковка
Orebic, Хорватия
15
4
4
Продается старинное имение, расположенное возле моря в центре Оребича. Имение состоит из гла…
€1,95 млн
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Immobilium et mobilium d.o.o.
Языки общения: English, Русский, Deutsch, Italiano, Hrvatski, Dutch
Дом 4 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Orebic, Хорватия
5
4
2
Продается красивый дом площадью 200 м2, расположенный в привлекательном месте на полуострове…
€1,40 млн
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Агентство
Immobilium et mobilium d.o.o.
Языки общения: English, Русский, Deutsch, Italiano, Hrvatski, Dutch
Дом 10 спален с видом на море, с подвалом, с парковка
Orebic, Хорватия
15
10
6
Продается старинный каменный дворец, расположенный всего в 30 м от моря и прекрасного галечн…
€1,99 млн
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Агентство
Immobilium et mobilium d.o.o.
Языки общения: English, Русский, Deutsch, Italiano, Hrvatski, Dutch
Вилла 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Orebic, Хорватия
7
4
2
Продается уникальная роскошная вилла, расположенная на южной стороне полуострова Пелешац, вс…
€2,20 млн
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Агентство
Immobilium et mobilium d.o.o.
Языки общения: English, Русский, Deutsch, Italiano, Hrvatski, Dutch
Вилла 9 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Viganj, Хорватия
14
9
3
Продается недавно построенный гостевой дом в первой линии от моря, расположенный в защищенно…
€2,78 млн
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Агентство
Immobilium et mobilium d.o.o.
Языки общения: English, Русский, Deutsch, Italiano, Hrvatski, Dutch
Вилла 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Orebic, Хорватия
7
4
3
An old stone villa for sale, built in the 18th century and completely renovated in 2016. The…
€1,50 млн
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Immobilium et mobilium d.o.o.
Языки общения: English, Русский, Deutsch, Italiano, Hrvatski, Dutch
Дом 5 комнат с подведенным электричеством, с Ownership document
Stankovic, Хорватия
5
1
172 м²
2
Traditional Dalmatian house, 172 m2, Orebić The house of approximately 172 m2 is located in …
€1
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Дом 4 комнаты с подведенным электричеством, с Ownership document
Orebic, Хорватия
4
280 м²
2
Дом с большим садом 297 м2, Оребич, полуостров Пелешац Аранжированный и отремонтированный до…
€460,000
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Квартира 4 комнаты с Ownership document
Orebic, Хорватия
4
78 м²
4
Четырехкомнатная квартира, 125 м от пляжа, 78 м2, Оребич Квартира с отличной планировкой нах…
€200,000
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Вилла 4 спальни с Spalni
Podgorje, Хорватия
4
4
480 м²
Расположение: Оребич Всего внутри: 480м2 Участок: 1720м2 Спальни: 4 Ванные комнаты: 4 Гостин…
€1,95 млн
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Дом 11 комнат
Orebic, Хорватия
11
312 м²
OREBIĆ-ДОМ С 11 КОМНАТАМИ В АРЕНДУ жилая площадь 312м2 на 3 этажах, с открытым видом на море…
€460,000
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Параметры недвижимости в Opcina Orebic, Хорватия
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