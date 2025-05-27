Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Хорватия
  3. Opcina Omisalj
  4. Жилая
  5. Квартира
  6. Вид на море

Квартиры с видом на море в Opcina Omisalj, Хорватия

Квартира Удалить
Очистить
1 объект найдено
Квартира 1 спальня в Njivice, Хорватия
Квартира 1 спальня
Njivice, Хорватия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Наше предложение включает в себя высококачественную квартиру, идеально подходящую для турист…
$203,323
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
STAN GRAD
Языки общения
English, Deutsch, Italiano
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Opcina Omisalj, Хорватия

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти