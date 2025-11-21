Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Хорватия
  3. Opcina Omisalj
  4. Жилая
  5. Квартира
  6. Гараж

Квартиры с гаражом в Opcina Omisalj, Хорватия

однокомнатные
4
двухкомнатные
7
трехкомнатные
6
4 объекта найдено
Квартира 2 спальни в Njivice, Хорватия
Квартира 2 спальни
Njivice, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 101 м²
Мы рады предложить на продажу роскошно построенную квартиру, расположенную в одном из самых …
$680,033
$726,531
Параметры недвижимости в Opcina Omisalj, Хорватия

с видом на море
Недорогая
Элитная
