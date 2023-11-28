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Земельные участки в Opcina Nerezisca, Хорватия

3 объекта найдено
Земельные участки с Spalni в Dracevica, Хорватия
Земельные участки с Spalni
Dracevica, Хорватия
Площадь 5 500 м²
Добро пожаловать в самую южную точку Далмации и в самый конец Адриатического побережья, Чили…
€650,000
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Земельные участки в Nerezisca, Хорватия
Земельные участки
Nerezisca, Хорватия
Площадь 12 860 м²
Брач, Нережишча, пахотная земля 12 860 м2, всего в 200 м от населенного пункта. Длина прибл…
€167,180
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Земельные участки в Nerezisca, Хорватия
Земельные участки
Nerezisca, Хорватия
Площадь 1 420 м²
Земля под застройку внутри здания. населенные пункты 1420 м2. В нескольких метрах от главной…
€78,210
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