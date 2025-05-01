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Квартиры с террасой в Opcina Murter Kornati, Хорватия

трехкомнатные
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2 объекта найдено
Квартира 2 комнаты в Муртер, Хорватия
Квартира 2 комнаты
Муртер, Хорватия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 69 м²
Этаж 2/2
Apartment Murter – center, 68.59m2 In the center of Murter, in a small residential building …
$215,895
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Квартира 3 комнаты в Муртер, Хорватия
Квартира 3 комнаты
Муртер, Хорватия
Число комнат 3
Площадь 87 м²
Этаж 1/1
I26870 Jurja Dalmatinca
$409,647
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Параметры недвижимости в Opcina Murter Kornati, Хорватия

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