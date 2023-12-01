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Жильё в община Мошченичка-Драга, Хорватия

дома
4
4 объекта найдено
Дом 3 ванных с мебелью, с видом на море, с парковка в Мошченичка-Драга, Хорватия
Дом 3 ванных с мебелью, с видом на море, с парковка
Мошченичка-Драга, Хорватия
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 220 м²
MOŠĆENIČKA DRAGA - House with sea view House of 220 m2 with a garden of 1400 m2 and a beau…
€1,000,000
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Dux nekretnine d.o.o.
Языки общения: English
Дом 7 спален с мебелью, с кондиционером, с видом на море в Мошченичка-Драга, Хорватия
Дом 7 спален с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Мошченичка-Драга, Хорватия
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 500 м²
Количество этажей 1
Mošćenička Draga is a small coastal town near Opatija known for its beautiful pebble beach a…
€1,80 млн
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Агентство
Dux nekretnine d.o.o.
Языки общения: English
Дом 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море в Мошченичка-Драга, Хорватия
Дом 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Мошченичка-Драга, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 225 м²
Количество этажей 1
OPATIJA, MOŠĆENIČKA DRAGA - modern semi-detached villa with swimming pool 500m from the beac…
€1,19 млн
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Агентство
Dux nekretnine d.o.o.
Языки общения: English
Дом 4 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море в Мошченичка-Драга, Хорватия
Дом 4 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Мошченичка-Драга, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 200 м²
Количество этажей 1
OPATIJA RIVIERA - newly built Mediterranean villa on the cliff, first row to the sea This …
€1,60 млн
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Агентство
Dux nekretnine d.o.o.
Языки общения: English

Параметры недвижимости в община Мошченичка-Драга, Хорватия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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