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Инвестиционная недвижимость в община Медулин, Хорватия

Инвестиционная В архив
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1 объект найдено
Инвестиционная 3 спальни в Banjole, Хорватия
Инвестиционная 3 спальни
Banjole, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
ВСЕГО В 150 МЕТРАХ ОТ МОРЯ И В 600 МЕТРАХ ОТ УХОЖЕННОГО ПЛЯЖА МЫ ПРОДАЕМ ДОМ, РАСПОЛОЖЕННЫЙ …
€420,000
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Velesdar Real Estate
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