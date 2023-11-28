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Отели в община Марчана, Хорватия

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1 объект найдено
Отель 29 комнат с мебелью, с кондиционером, с видом на море в Krnica, Хорватия
Отель 29 комнат с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Krnica, Хорватия
Комнаты 29
Продается отель, расположенный на юго-восточном побережье Истрии, в 25 км от Пулы. Этот семе…
€2,19 млн
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