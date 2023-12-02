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Жильё в Opcina Lokve, Хорватия

1 объект найдено
Дом 5 комнат с Spalni в Lokve, Хорватия
Дом 5 комнат с Spalni
Lokve, Хорватия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 320 м²
Горски Котар, Локве, особняк ок. 320 м2 на двух этажах на участке площадью 4 200 м2, из кото…
€700,000
в месяц
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Параметры недвижимости в Opcina Lokve, Хорватия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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